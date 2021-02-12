В Львові затримали студентів, які осквернили пам'ятник Бандері
11 лютого поліція Львова затримала двох молодих людей 19 і 24 років, яких підозрюють у нарузі над пам'ятником Степану Бандері.
Обидва навчаються в одному з навчальних закладів Львова, передає "Діалог.юа".
За місцем проживання підозрюваних провели обшуки та вилучили речові доказатепір їм світить обмеження волі від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років
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Раніше ми писали, що загоряння сталося всередині трамвая, заповненого пасажирами у Львові.
Напередодні ввечері на ходу спалахнув трамвай з пасажирами. Люди намагалися загасити вогонь снігом. Це сталося в центрі Львова.
За словами очевидців, пасажири і водій встигли вибігти з салону, тому ніхто не постраждав. До приїзду рятувальників, як стверджують свідки, люди боролися з полум'ям за допомогою снігу, але марно. Пожежники ж подолали пожежу за лічені хвилини.
За даними Львівелектротрансу, загорілося в кабіні водія, спалахнув високовольтний щит. Службове розслідування вже почалося, зараз встановлюється, що могло стати причиною поломки трамвая у Львові.
Нагадавши, у Львівській області водій на вантажівці не помітив пішохода, жінка потрапила під колеса.
Як повідомляла Politeka, у Львові обірвалося життя відомого миротворця і медика Майдану.
Також повідомлялося, що у Львові іноземець розбив чотири чужі автомобілі, кадри масштабної ДТП.