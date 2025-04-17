У Львові закликали до підвищення тарифів на проїзд у маршрутках, відомо про які суми йдеться.

У Львові перевізники вимагають підвищення тарифів , дізнайтесь про нові ціни та причини, передає Politeka.

Приватні перевізники у Львові офіційно звернулися до міської влади з пропозицією переглянути вартість проїзду маршрутками, трамваями та тролейбусами.

Ініціатива пояснюється зростанням витрат та падінням пасажиропотоку у першому кварталі 2025 року.

Іван Велійко, голова Львівської обласної організації роботодавців автотранспорту "Укравтотранс-Львів" зазначив, що доходи транспортних компаній скоротилися через зменшення кількості пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Крім того, близько 25% мешканців користуються пересадочними квитками, проїжджаючи два маршрути за ціною одного без компенсації.

У зв'язку з цим перевізники пропонують розглянути подорожчання проїзду у Львові:

Для користувачів Леокарт: з 13 грн до 16–17

Під час оплати банківською карткою: з 15 грн до 20

Під час оплати готівкою: з 25 грн до 30–50.

Ці пропозиції вже подані до Львівської міської ради, яка й ухвалить остаточне рішення щодо нової вартості.

За словами Велійка, порівняно з першим кварталом 2024 року, середній дохід з квитка впав приблизно на 3,5 гривні, при цьому витрати компаній, навпаки, значно зросли.

Генеральний директор концерну «Екопастранс» Ігор Самардак підтримує ініціативу, наголошуючи на тому, що переглядати тарифи необхідно щоквартально, і така процедура має виходити не від компаній, а від влади.

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