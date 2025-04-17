Подорожчання консервів у Львові вже торкнулося мешканців, які змушені шукати більш вигідні пропозиції.

Станом на 15 квітня 2025 року зафіксовано подорожчання консервів у Львові в різних торговельних мережах, повідомляє Politeka.

Згідно з останніми даними, найпомітніше зросли цінники на ікру з кабачків, оливки, а також мариновані огірки.

Так, ікра з кабачків (440 г) у магазині Novus зараз коштує 83,69 грн, тоді як середня варість в березні становила 70,97. Зростання за місяць — 12,72. Найрізкіше падіння ціни фіксувалося в другій половині березня (до 59,99), проте вже з початку квітня вона стрімко повернулася до позначки вище 83 гривень.

Цукрова кукурудза (420 г) наразі в середньому коштує 36,60 грн. Найдешевші пропозиції — в Metro та Auchan по 34,60, найдорожча — в Novus (40,59). У порівнянні з березнем (36,33), цінник зріс несуттєво — лише на 0,27.

Більш відчутне цінове підвищення торкнулося маринованих огірків “Верес” (500 г). Середній цінник на сьогодні — 109,23 гривень, тоді як у березні вона становила 108,41. У Megamarket огірки коштують аж 122,20, що є найвищим показником серед мереж.

Серед лідерів із зростання ціни — оливки “Іберіка” зелені без кісточки (170 г). Їх вартість в Auchan за місяць зросла з 40,27 грн до 49,90, тобто майже на 10.

Шпроти “Аквамарин” в олії (150 г) додали у вартості 3,60 гривні за останній місяць — із 84,30 у березні до 87,90 у квітні.

Загалом, подорожчання консервів у Львові спостерігається в усіх основних категоріях, зокрема овочевих, рибних і делікатесних. Цінникии повертаються до максимумів, які спостерігалися на початку року, що може свідчити про новий тренд до подальшого зростання.

Для економії варто порівнювати різні мережі і стежити за акційними пропозиціями.

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