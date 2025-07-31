Дефіцит продуктів у Львівській області може ще більше загостритись на тлі загального зростання цін.

Дефіцит продуктів у Львівській області може посилитися через подорожчання молока, викликане браком сировини та відновленням експорту, повідомляє Politeka.

За даними AgroReview, на українському ринку очікується підвищення цін на сировину. Причинами цього експерти називають активний попит у країнах Європи та зростання вартості вершкового масла. Водночас внутрішній дефіцит поглиблюється через розширення експортних квот до ЄС.

Асоціація виробників молока повідомляє, що українські підприємства почали відновлювати постачання молочної продукції за кордон, що створило нестачу необхідного об’єму на внутрішньому ринку. Через це переробні підприємства змушені шукати дешевші варіанти закупівлі.

Незважаючи на зростання рентабельності галузі, ціни на сировину продовжують зростати. Основними чинниками фахівці називають попит на біржову продукцію та зростання вартості масла. У другій половині липня та протягом серпня очікується подальше переглядання закупівельних цін.

Станом на 14 липня спостерігається зростання вартості окремих молочних товарів у супермаркетах. Зокрема, «Яготинське 2,6%» (900 мл) коштує в середньому 59,39 грн, що на майже 5 гривень більше, ніж у червні. В «Megamarket» ціна досягає 64,5 грн, у «Metro» – 58,76, в «Auchan» – 56,3, у «Novus» – 57,99.

Також «Простонаше 1%» (900 мл) продається по 53,56 грн у середньому. Найдешевше – 49,82 гривень у «Metro», найвище – 57,3 у «Megamarket».

Дефіцит продуктів у Львівській області може ще більше загостритись на тлі загального зростання цін. Усе це може вплинути на соціальну стабільність регіону.

Джерело: agroreview

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