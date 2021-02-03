Смертельное ДТП произошло на украинской трассе

В частности, во вторник, 2 февраля, около 20:30 на автодороге "Киев — Чоп" вблизи села Пасеки-Зубрицкие Львовского района произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает полиция Львовской области в Facebook.

Правоохранители установили, что 50-летний водитель, житель Закарпатья, управляя грузовиком "Вольво" с полуприцепом, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на женщину в возрасте примерно 35-40 лет, которая шла по обочине.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Ее личность устанавливается.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

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Также сообщалось, что автобус с пассажирами перевернулся на украинской трассе, кадры и детали происходящего.