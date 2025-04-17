Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для переселенців у Львові, то є безліч варіантів, серед яких ви можете обрати.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові залишається актуальною потребою для тисяч внутрішньо переміщених осіб, які продовжують прибувати до міста в пошуках безпеки та стабільності, повідомляє Politeka.

Місцева влада, університети, благодійні організації та ініціативні мешканці об’єднали зусилля, аби надати тимчасовий дах над головою тим, хто втратив своє житло через війну.

На сьогодні кілька вишів міста відкрили двері своїх гуртожитків для ВПО. Зокрема, Львівська політехніка надала місця в гуртожитках на вул. Відкрита, Лукаша, Плужника та в селі Брюховичі. Тимчасовий прихисток також надає Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Окрему увагу варто звернути на URBAN CAMP на вул. Патона, 6, який поєднує проживання з психологічною адаптацією, спортивними та мистецькими активностями. А для осіб у складних життєвих обставинах діє шелтер на вул. Замарстинівській, 274.

Також домівку для ВПО можна знайти завдяки приватним ініціативам. Наприклад, мешканці міста пропонують кімнати в квартирах для жінок або родин з дітьми, часто — в обмін на допомогу по господарству чи догляду за літніми людьми.

Оновлену інформацію щодо наявності домівок можна отримати в ЦНАПах міста або ж у Facebook-групах. Там регулярно з'являються нові оголошення, а також можна поставити запитання іншим ВПО і отримати рекомендації.

Зважаючи на високу потребу, безкоштовне житло для переселенців у Львові варто шукати завчасно та за декількома напрямками одночасно — через офіційні установи, волонтерські спільноти та соціальні мережі.

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