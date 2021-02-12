Во Львове задержали студентов, осквернивших памятник Бандере

11 февраля полиция Львова задержала двух молодых людей 19 и 24 лет, которых подозревают в надругательстве над памятником Степану Бандере.

Оба учатся в одном из учебных заведений Львова, передает "Диалог.юа".

По месту жительства подозреваемых провели обыски и изъяли вещественные доказательстватеперь им светит ограничение свободы от 4 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 7 лет

Ранее мы писали, что возгорание произошло внутри трамвая, заполненного пассажирами во Львове.

Накануне вечером на ходу вспыхнул трамвай с пассажирами. Люди пытались потушить огонь снегом. Это произошло в центре Львова.

По словам очевидцев, пассажиры и водитель успели выбежать из салона, поэтому никто не пострадал. До приезда спасателей, как утверждают свидетели, люди боролись с пламенем с помощью снега, но тщетно. Пожарные же преодолели пожар за считанные минуты.

По данным Львовэлектротранса, загорелось в кабине водителя, вспыхнул высоковольтный щит. Служебное расследование уже началось, сейчас устанавливается, что могло стать причиной поломки трамвая во Львове.

Напомним, во Львовской области водитель на грузовике не заметил пешехода, женщина угодила под колеса.

Как сообщала Politeka, во Львове оборвалась жизнь известного миротворца и медика Майдана.

Также сообщалось, что во Львове иностранец разбил четыре чужих автомобиля, кадры масштабного ДТП.