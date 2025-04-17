Церкви на Великдень 2025 у Львові будуть працювати, щоб кожен вірянин зміг прийти до місця сили.

Церкви на Великдень 2025 у Львові активно готуються до найголовнішого християнського свята, тому опублікували розпорядок богослужінь, повідомляє Politeka.

Парафіяни матимуть змогу долучитися до літургій, молитов, а також освятити великодні кошики. Церкви на Великдень 2025 у Львові передбачають, що в Архикатедральному соборі святого Юра служіння розпочнуться ще 17 квітня, у Великий четвер.

О 9-й ранку буде Вечірня з Літургією св. Василія Великого, а вже ввечері - Утреня Страстей. Особливу увагу у соборі приділяють молитовній підтримці, наприклад, о 14:00 кожного дня звучатиме Ісусова молитва за онкохворих.

У Велику п’ятницю традиційно виставлятимуть Плащаницю. У суботу, головний день приготувань, із 12:00 до 20:00 віряни зможуть освятити кошики. Благословення відбуватиметься кожні пів години. А вже ввечері розпочнеться Пасхальна Утреня та Архиєрейська Божественна Літургія.

Безперервні служби триватимуть і на саме свято. Церкви на Великдень 2025 у Львові відкриють свої двері з 7:30 ранку, саме тоді відправиться перша Літургія. Наступні - о 9:00 та 11:00. Святкова атмосфера збережеться й на Світлий понеділок і вівторок - із ранковими Літургіями, утренею, молитвами та вечірньою.

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