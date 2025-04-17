Відключення води у Львові 17 квітня сталося через аварії на тепломережах та ремонтні роботи.

Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали терміновий ремонт через аварійну ситуацію, що призвело до тимчасового відключення води у Львові 17 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Львівтеплоенерго.

Підприємство розпочало терміновий ремонт магістральної теплотраси. також проводяться ремонтні роботи через аварію трубопроводів. Також проводиться заміна кранів. У зв’язку з цим відбулися відключення води у Львові 17 квітня.

Зокрема, тимчасове припинення водопостачання стосується вулиць:

Володимира Великого буд. 19

Наукова буд. 20

Обмеження планується скасувати до 16 квітня. Також без водопостачання залишились будинки за адресами:

Симоненка В. 3

Енергетична 22

Тут обмеження будуть діяти довше - планується відновити водопостачання до 18 години. У «Львівтеплоенерго» просять вибачення за тимчасові незручності та обіцяють якнайшвидше завершити роботи.

Зазначимо, що відповідно до постанови НКРЕКП, для КП «Львівводоканал» досі діють тарифи, встановлені ще у лютому 2022 року. Таким чином, для львів’ян вартість послуг залишається незмінною:

централізоване холодне водопостачання — 16,032 грн/м³ ;

; централізоване водовідведення — 8,484 грн/м³.

У підсумку, загальний тариф на холодну воду для побутових споживачів становить 24,516 грн за кубометр.

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