Синоптики вже поділилися прогнозом погоди у Львові на 18 квітня на просторах Інтернету.

Прогноз погоди у Львові на 18 квітня попереджає мешканців та гостей міста про нестабільну атмосферу, повідомляє Politeka.

День розпочнеться з весняного тепла, але завершиться сильним дощем із грозою. За даними синоптиків, у п’ятницю температура коливатиметься від +11°C вранці до +23°C у післяобідню пору. Вітер посилиться до 12 м/с ближче до вечора, а атмосферний тиск протягом доби знизиться з 737 до 734 мм рт. ст. Вологість повітря залишатиметься високою — до 87% вранці, але зменшуватиметься вдень.

Варто зазначити, шо висока вологість повітря може суттєво впливати на самопочуття й здоров’я. Вона створює додаткове навантаження на серцево-судинну та дихальну системи, особливо у літніх людей чи тих, хто має астму або бронхіт, а також має ряд інших небезпек.

Погодні умови будуть мінливими: у другій половині дня хмари розсіються, однак уже ввечері повернуться з сильними опадами та грозою. Це може вплинути на пішохідний і транспортний рух, тож мешканцям варто враховувати прогноз погоди у Львові на 18 квітня при плануванні вечірніх справ.

За народними прикметами, саме на цей день припадає прихід справжнього тепла — цвіркуни прокидаються, а зима остаточно здає свої позиції. Утім, буря на вечір — нагадування, що весна буває непередбачуваною. Також можлива вечірня злива.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.