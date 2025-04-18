Новий графік автобусів у Львові вже є дійсним, що значно допомагає місцевим мешканцям легше добиратися до свого місця призначення.

Новий графік автобусів у Львові передбачає, що по області тепер курсуватиме додатковий громадський транспорт, повідомляє Politeka.

Як інформує директор департаменту дорожнього господарства ЛОДА Орест Шуліковський, новий графік автобусів у Львові вже набув чинності, і №332 «Львів – Під’ярків» відновив регулярне сполучення, зокрема через села Солову та Куровичі.

Після певної паузи люди з Бібрської, Куровицької та Глинянської громад знову можуть без проблем добиратися до обласного центру.

Новий графік автобусів у Львові передбачає, що його обслуговуватиме новий перевізник, ФОП Бандровська Марта Григорівна . Її залучили після того, як попередній перевізник, ПП «Автошлях», припинив обслуговування цього напряму.

Внаслідок цього жителі кількох сіл на певний час залишились без транспорту. У ситуацію втрутився департамент дорожнього господарства ЛОДА і доручив новому перевізнику відновити рух.

Тому тепер буде аж чотири рейси з села Під’ярків у будні дні. Перший виїжджає о шостій ранку, далі — о 8:30, 13:45 і 17:45. У зворотному напрямку — рушають о 7:20, 12:05 і ввечері — о 19:00.

У неділю рух трохи змінено. З Під’яркова виїжджають тричі: о 8:30, 13:45 та 17:45. У напрямку культурної столиці, маршрутка вирушає о 12:05, потім о 16:30 і востаннє — о 19:00. Кінцева зупинка в облцентрі на вулиці Личаківській, у межах адрес 162–182.

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