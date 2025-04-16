Синоптики вже оприлрюднили прогноз погоди у Львові на 17 квітня та розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 17 квітня обіцяє мешканцям міста комфортний, хоч і переважно похмурий день, повідомляє Politeka.

Ясність на небі з’явиться лише ввечері, а весь інший час Львів буде в сірій хмарності. Температура повітря вночі сягатиме +13°C, зранку знизиться до +10°C. Вдень очікується до +23°C — тож атмосфера сприятиме прогулянкам і відпочинку.

Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, коливатиметься від 738 до 741 мм рт. ст. Вологість — від 91% уночі до 48% у денні години. Вітер буде слабкий до помірного — швидкість до 4,1 м/с. Ймовірність опадів мінімальна, тож парасолі не знадобляться.

Прогноз погоди у Львові на 17 квітня також підтверджує добру тенденцію потепління.

За народним календарем, саме цієї доби подає голос журавель, а також оживає цвіркун — символи весни. У давнину люди зверталися до журавлів як до захисників від злих духів. Наші пращури вірили, що різкий контраст між теплою дниною й прохолодною ніччю — прикмета хорошої погоди.

У минулі роки в цей день фіксували до +24°C (у 1956 році) та -4°C (у 2017). Тож, температура цієї доби наблизить до рекорду 1956 року. Вона буде стабільна й приємна.

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