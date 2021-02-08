Во Львове на перекрестке улиц Лысенко и Короленко иностранец на BMW 328 спровоцировал массовое ДТП

Около 5:00 экипаж патрульных заметил автомобиль, который на большой скорости врезался в бордюр, сообщили на странице Патрульной полиции Львовской области в Facebook.

Он разбил свое и четыре чужих авто.

Водитель BMW не остановился и продолжил движение. Он не выбрал безопасную скорость и протаранил припаркованный Audi A6. Тот в свою очередь наехал на Volkswagen Caddy, который ударил Toyota Corolla. Последняя машина по инерции врезалась в Audi 100. В итоге иностранца остановил лишь бордюр.

Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, однако полицейские заблокировали его авто. 32-летний водитель прошел тест на Drager, в его крови обнаружили 1,19 промилле алкоголя.

На нарушителя составили два административных протокола за управление транспортом в нетрезвом виде и нарушение ПДД. Кроме того, при себе у него не было страхового полиса.

Также ранее сообщалось, что на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь возле села Зеленая в Тернопольской области столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert.

На момент столкновения в легковушке находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних детей. В минибусе находились два человека. В результате столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

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