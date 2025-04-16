2025 року ринок оренди нерухомості у Львові демонструє впевнене зростання цін, дізнайтеся, скільки коштує зняти житло.

Як купівля, так і оренда житла у Львові стають дедалі менш доступними порівняно з попередніми роками, повідомляє Politeka.

Головний фактор – перевищення попиту над пропозицією, що особливо відчувається як у сегменті новобудов, так і на вторинному ринку.

Вартість оренди у Львові зросла суттєво. Якщо ще 2021 року однокімнатну квартиру в новому будинку можна було зняти за 8 000–10 000 грн, то сьогодні стартовий прайс — від 14 000 грн, а у популярних центральних районах може сягати 20 000 і вище.

Середня ставка по місту складає приблизно 21250 на місяць.

Основні фактори, що впливають на швидкість здачі:

Розташування.

Квартири, розташовані поруч із центром, транспортними вузлами та діловими кварталами, традиційно здаються швидше та дорожче.

Сучасний ремонт. Наявність нових меблів та техніки істотно підвищує привабливість житла.

Безпека та комфорт. Закриті житлові комплекси з відеоспостереженням, охороною та паркуванням мають високий попит.

Кількість кімнат безпосередньо впливає на вартість, проте різниця між однокімнатною та двокімнатною квартирами незначна — розбіг у ціні часто становить лише кілька тисяч гривень.

Це робить двокімнатним особливо цікавим варіантом для орендарів.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, що Тариф на воду підвищили, але не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.