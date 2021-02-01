Во Львове умер известный украинский миротворец и медик Майдана
Так, во Львове ушел из жизни врач Игорь Илькив – заместитель генерального директора госпиталя ветеранов войны и репрессированных им. Ю. Липы по вопросам психологической реабилитации участников АТО и ООС.
О смерти Илькива сообщил на своей странице в Facebook нардеп Тарас Батенко.
"Выражаю скорбь по поводу смерти заместителя главного врача Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных им. Ю. Липы, депутата Львовского областного совета VII созыва Игоря Петровича Илькива", - написал политик.
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Кроме того, львовский депутат Петр Жукровский в Facebook также выразил слова поддержки и сочувствия семье Илькива, который был примером силы и доброты души.
"Вечная память, медицинский полковник. Память о тебе и твоих добрых делах и помощи людям всегда будет вечной... Покойся с Богом", – написал Петр Жукровский.
Известно, что Игорь Илькив сам был участником боевых действий, полковником медицинской службы, миротворцем в Югославии, Ираке, Кувейте и Ливане, а также врачом Еаромайдана.
Игорь Илькив был также командиром медицинской роты Северного территориального Управления Национальной гвардии Украины, полковником медицинской службы первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени генерала Кульчицкого.
Тогда как в мирной жизни – также был депутатом Львовского областного совета 7-го созыва.
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