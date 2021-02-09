Львів'яни обурилися роботою комунальників

Як передає Politeka.net, обстановку на одній з вулиць міста показала львів'янка в мережі.

"Я все розумію....негода, снігу багато.... Але з проїжджої частини накидати сніг на пішохідну зону-це абсурд! Вранці цим шляхом діти ходять до школи, пройти сьогодні було надзвичайно важко, а дітям ще й зі школи повертатися!вул. варшавська 43-47 (це лише той відрізок де проходила з дитиною, але в цілому вся ця сторона вулиці не прибрана!)", - повідомила жінка.

На опублікованих кадрах видно тротуар завалений снігом, який, судячи з усього, був скиданий снігоприбиральною машиною з дороги.

Жителі Львова зазначили, що така ситуація спостерігається у всіх частинах міста.

"Це не тільки Варшавська, це більшість тротуарів які знаходяться близько до дороги", "У селі Банюнин теж дорожники весь сніг нагорнули на пішохідну доріжку, а як повинні ходити люди їх не цікавить, а потім ми запитуємо чому на дорозі машини збивають людей", "Терпіть, скоро потепління, само розтане", "Техніка йде і загортає доріжки снігом, а потім діти йдуть в школу і звідти по проїжджій частині", - писали в коментарях під знімками.



Нагадаємо, у Львівській області водій на вантажівці не помітив пішохода, жінка потрапила під колеса.

Як повідомляла Politeka, у Львові обірвалося життя відомого миротворця і медика Майдану.

Також повідомлялося, що у Львові іноземець розбив чотири чужі автомобілі, кадри масштабної ДТП.