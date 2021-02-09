Львовяне возмутились работой коммунальщиков
Как передает Politeka.net, обстановку на одной из улиц города показала львовянка в сети.
"Я все понимаю....непогода, снега много.... Но с проезжей части накидать снег на пешеходную зону - это абсурд! Утром этим путем дети ходят в школу, пройти сегодня было чрезвычайно трудно, а детям еще и из школы возвращаться!ул. Варшавская 43-47 (это лишь тот отрезок где проходила с ребенком, но в целом вся эта сторона улицы не убрана!)", - сообщила женщина.
На опубликованных кадрах видно тротуар заваленный снегом, который, судя по всему, был скидан снегоуборочной машиной с дороги.
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Жители Львова отметили, что такая ситуация наблюдается во всех частях города.
"Это не только Варшавская, это большинство тротуаров которые находятся близко к дороге", "В селе Банюнин тоже дорожники весь снег нагребли на пешеходную дорожку, а как должны ходить люди их не интересует, а потом мы спрашиваем почему на дороге машины сбивают людей", "Терпите, скоро потепление, само растает", "Техника идет и заворачивает дорожки снегом, а потом дети идут в школу и оттуда по проезжей части", - писали в комментариях под снимками.
Напомним, во Львовской области водитель на грузовике не заметил пешехода, женщина угодила под колеса.
Как сообщала Politeka, во Львове оборвалась жизнь известного миротворца и медика Майдана.
Также сообщалось, что во Львове иностранец разбил четыре чужих автомобиля, кадры масштабного ДТП.