У Львові пара померла від отруєння чадним газом

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на сайті Львівської міської ради.

Інцидент стався 21 січня. В одній із львівських квартир знайшли тіла двох людей без ознак життя.

"Трагедія сталася близько 09.46 год в квартирі на вул.Городоцькій, 110 (Залізничний район). Причиною смерті людей стало можливе отруєння чадним газом. Зокрема, загинули 22-річний чоловік і 19-річна жінка. Чоловік жив у м. Турка,а жінка-у м. Львові. Вони разом винаймали квартиру на вул. Городоцькій", - йдеться в повідомленні.

полиция, полицейские

По приїзду, бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть молодих людей.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі від отруєння чадним газом загинула ціла сім'я — 43-річне подружжя і 66-річна жінка — мати чоловіка.

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Рятувальники попереджають, що порушення правил пожежної безпеки, недотримання рекомендацій щодо правильної експлуатації приладів обігріву та пічного опалення, несправність електричного та газового обладнання - першопричини смертельних випадків на пожежах у приватному секторі.

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Також Politeka повідомляла, що українка погубила собі і маленьку дитину на Львівщині, деталі трагедії.