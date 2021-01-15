На Рівненщині внаслідок ДТП загинули двоє братів зі Львова



Трагічна аварія сталася вночі, 14 Січня на трасі "Київ-Чоп".

Один з них помер відразу ж, а другого намагалися врятувати лікарі, але було занадто пізно.

Брати-близнюки жили у Львові, але ховатимуть їх у Давидові, де живе і править їх батько-священик Григорій Пашко.

Тарас працював програмістом відомої львівської ІТ-компанії, а його брат Іван був IT-дизайнером, передає "Обозреватель".

Вони жили у Львові, але приїжджали в рідне Давидові в гості до батьків. Про хлопців відгукуються лише теплими словами.



"Дуже виховані хлопці. Але хоч і віруючі, в церкві у батька вони не служили. Мабуть, у них були свої захоплення. Всі знають, що вони обидва захоплювалися IT, були успішними", – поділилася місцева мешканка.



В останню путь Івана і Тараса проводжали в місцевій церкві. Вперше службу в ній вів не священик Григорій Пашко, так як батюшка прощався зі своїми єдиними синами.







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