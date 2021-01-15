На Львівщині п'яний водій влаштував ДТП і втік

Як передає Politeka.net, подробиці повідомили у прес-службі Національної поліції області.

Правоохоронцям стало відомо, що п'яний чоловік скоїв наїзд на трьох дітей.

Інцидент стався 14 січня близько 20.45 в одному з сіл Старосамбірського району.

«Водій автомобіля» Шкода", 32-річний місцевий житель, скоїв наїзд на трьох пішоходів – двох юнаків віком 13 і 14 років і 13-річну дівчинку, жителів того ж села. Внаслідок наїзду діти отримали тілесні ушкодження. Водій автомобіля з місця події поїхав", - йдеться в повідомленні.

Поліцейським вдалося затримати винуватця ДТП. Як виявилося, він мав ознаки алкогольного сп'яніння, проте від проходження експертизи відмовився.
За фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди на водія зробити протоколи про адміністративні правопорушення. На даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше ми повідомляли, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Рені загинула одна людина і постраждали діти. Жінка-водій не впоралася з керуванням, авто занесло, і вона з'їхала в кювет.

Жертвою аварії стала 71-річна жінка, мати водія. Дев'ятирічного сина і його приятеля-однолітка госпіталізували в лікарню.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура

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