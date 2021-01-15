За фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди на водія зробити протоколи про адміністративні правопорушення. На даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше ми повідомляли, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Рені загинула одна людина і постраждали діти. Жінка-водій не впоралася з керуванням, авто занесло, і вона з'їхала в кювет.

Жертвою аварії стала 71-річна жінка, мати водія. Дев'ятирічного сина і його приятеля-однолітка госпіталізували в лікарню.

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