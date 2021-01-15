Як передає Politeka.net, подробиці повідомили у прес-службі Національної поліції області.
Правоохоронцям стало відомо, що п'яний чоловік скоїв наїзд на трьох дітей.
Інцидент стався 14 січня близько 20.45 в одному з сіл Старосамбірського району.
Поліцейським вдалося затримати винуватця ДТП. Як виявилося, він мав ознаки алкогольного сп'яніння, проте від проходження експертизи відмовився.
Раніше ми повідомляли, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Рені загинула одна людина і постраждали діти. Жінка-водій не впоралася з керуванням, авто занесло, і вона з'їхала в кювет.
Жертвою аварії стала 71-річна жінка, мати водія. Дев'ятирічного сина і його приятеля-однолітка госпіталізували в лікарню.
Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура
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