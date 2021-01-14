На Львівщині жінка з трирічною дитиною задихнулися чадним газом
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Страшна трагедія сталася 12 січня у селищі Івано-Франково.
По приїзду на місце поліцейські виявили тіла 29-річної місцевої жительки та її 3-річного сина без ознак життя.
Страшна трагедія сталася 12 січня у селищі Івано-Франково.
По приїзду на місце поліцейські виявили тіла 29-річної місцевої жительки та її 3-річного сина без ознак життя.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, будинок опалювався піччю. Також попередньо встановлено, що смерть мешканців настала в результаті отруєння чадним газом", - йдеться в повідомленні.
Сім'я жила в приватному будинку, який обігрівався пічкою. Жінка хотіла, щоб у кімнаті було тепліше, тому перекрила димар засувкою.
Чадний газ замість того, щоб виходити на вулицю, пішов у приміщення.
Раніше ми повідомляли, що вночі 11 січня в п'ятиповерховому будинку Харкова горіла одна з кімнат квартири на третьому поверсі.
На момент прибуття рятувальників вогнем були охоплені домашні речі. Крім того, полум'я перекинулося на коридор.
Рятувальники виявили 92-річну господиню квартири, яку з отруєнням чадним газом винесли на свіже повітря і передали в руки медикам.
Нагадаємо, про пожежу на місці вибуху газопроводу під Полтавою, нові подробиці і кадри катастрофи: "Думали, впав літак"
Як повідомляла Politeka, несамовиті крики старенької розбудили весь район: кадри страшної пожежі.
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