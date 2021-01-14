На Львівщині жінка з трирічною дитиною задихнулися чадним газом

"На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, будинок опалювався піччю. Також попередньо встановлено, що смерть мешканців настала в результаті отруєння чадним газом", - йдеться в повідомленні.





Сім'я жила в приватному будинку, який обігрівався пічкою. Жінка хотіла, щоб у кімнаті було тепліше, тому перекрила димар засувкою.

Чадний газ замість того, щоб виходити на вулицю, пішов у приміщення.