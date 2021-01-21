В Львове пара умерла от отравления угарным газом



Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте Львовского городского совета.

Инцидент произошел 21 января. В одной из львовских квартир нашли тела двух людей без признаков жизни.

"Трагедия произошла около 09.46 ч в квартире на ул. Городоцкой, 110 (Железнодорожный район). Причиной смерти людей стало возможное отравление угарным газом. В частности, погибли 22-летний мужчина и 19-летняя женщина. Мужчина жил в г. Турка, а женщина - в г.Львове. Они вместе снимали квартиру на ул. Городоцкой", - говорится в сообщении.

По приезду, бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть молодых людей.



Ранее мы сообщали, что в Мариуполе от отравления угарным газом погибла целая семья — 43-летние супруги и 66-летняя женщина — мать мужчины.





Спасатели предупреждают, что нарушение правил пожарной безопасности, несоблюдение рекомендаций по правильной эксплуатации приборов обогрева и печного отопления, неисправность электрического и газового оборудования - первопричины смертельных случаев на пожарах в частном секторе.

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