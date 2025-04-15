Містянам розповіли, чи є потреба в запровадженнні графіків відключення світла у Львові на 16 квітня.

Мешканців міста поінформували про графіки відключення світла у Львові на 16 квітня, повідомляє Politeka.

Наразі, згідно з інформацією, ситуація стабільна, і нові обмеження на електропостачання не передбачаються. Проте енергетики наголошують, що енергосистема залишається нестабільною, тому все може швидко змінитися. Вони радять громадянам зберігати пильність і бути готовими до можливих змін у розкладі.

Укренерго зазначає, що навіть за відсутності офіційних обмежень, будь-які зміни в енергосистемі або виникнення надзвичайних ситуацій можуть вплинути на кінцевий розклад. Споживання електроенергії має особливу важливість у періоди пікових навантажень, що припадають на години з 09:00 до 21:00. Це час, коли попит на електричну енергію різко зростає. Тому, аби уникнути перевантаження мережі і знизити ризик аварій, мешканцям Львова рекомендується обмежити одночасне використання потужних електроприладів.

І хоча новий графік відключень на 16 квітня поки що не оприлюдений, у разі виникнення надзвичайних ситуацій або змін у енергетичній ситуації, про це обов’язково буде повідомлено через офіційні канали. Мешканцям Львова радять стежити за актуальними новинами, щоб не пропустити важливу інформацію.

Для цього можна скористатися офіційними вебсайтами або чат-ботами в месенджерах Viber і Telegram, де оперативно публікуються всі зміни.

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