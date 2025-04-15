Горожанам рассказали, есть ли необходимость введения графиков отключения света во Львове на 16 апреля.

Жителей города проинформировали о графиках отключения света во Львове на 16 апреля , сообщает Politeka.

По информации, ситуация стабильная, и новые ограничения на электроснабжение не предусматриваются. Однако энергетики отмечают, что энергосистема остается нестабильной, поэтому все может быстро измениться. Они советуют гражданам сохранять бдительность и быть готовыми к возможным изменениям в расписании.

Укрэнерго отмечает, что даже при отсутствии официальных ограничений любые изменения в энергосистеме или возникновение чрезвычайных ситуаций могут повлиять окончательное расписание. Потребление электроэнергии имеет особую важность в периоды пиковых нагрузок, приходящихся на часы с 09:00 до 21:00. Это время, когда спрос на электрическую энергию резко растет. Поэтому во избежание перегрузки сети и снизить риск аварий жителям Львова рекомендуется ограничить одновременное использование мощных электроприборов.

И хотя новый график отключений на 16 апреля пока не обнародован, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или изменений в энергетической ситуации, об этом обязательно будет поставлено в известность через официальные каналы. Жителям Львова советуют следить за актуальными новостями, чтобы не упустить важную информацию.

Для этого можно воспользоваться официальными веб-сайтами или чат-ботами в мессенджерах Viber и Telegram, где оперативно публикуются все изменения.

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