Безкоштовне житло для переселенців у Львові доступне, і його можна отримати за кількома адресами.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові – це шанс для ВПО знайти тимчасовий прихисток у безпечних умовах, повідомляє Politeka.

У місті діє кілька можливостей розміщення для тих, хто потребує підтримки в період війни.

Зокрема, один із варіантів передбачає проживання у трикімнатній квартирі, де пропонується окрема кімната для жінки віком від 40 років. Важливо: необхідна готовність допомагати у догляді за людиною з інвалідністю, що постійно потребує уваги. Основні умови – врівноваженість, відповідальність і відсутність залежностей. Контакт для уточнень: Юрій, телефон – 067 673 29 48.

Також безкоштовне житло для переселенців у Львові доступне в гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка. Для отримання актуальної інформації варто звертатися безпосередньо до адміністрації закладу.

Ще один перевірений прихисток працює за адресою: вулиця Замарстинівська, 274. Там забезпечують тимчасовий дах над головою для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах і потребує додаткової турботи чи захисту.

Слід мати на увазі, що кількість вільних місць може змінюватися щодня. Щоб уникнути непорозумінь, рекомендується заздалегідь зателефонувати й дізнатися про актуальну наявність місць для розміщення.

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