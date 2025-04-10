Прогноз погоди у Львові на 11 квітня попереджає несприятливу погоду, і синоптики розповіли, яку саме.

Прогноз погоди у Львові на 11 квітня попереджає про повернення холодів і складних погодних умов — мешканцям варто готуватись до мокрого снігу та затяжного дощу, повідомляє Politeka.

Протягом доби небо буде повністю вкрите хмарами. Температура вночі опуститься до -2°C, а вдень сягне +5°C, хоча через вологість і вітер відчуватиметься значно холодніше. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 731–737 мм рт. ст., вологість — до 100%, ймовірність опадів — до 98%.

Згідно з прогнозом погоди у Львові на 11 квітня, опади розпочнуться ще зранку і триватимуть до вечора. Спочатку сніг, далі — сильний дощ, який почне стихати ближче до ночі.

Наші предки вірили: якщо гуси летять низько — чекай сухої осені, якщо високо — буде дощове літо. Саме цього дня, за народними прикметами, починає «прокидатися» смородина, калина та бузина.

А от справжній сюрприз дня — це надзвичайні заморозки у місті вночі та зранку до -5…-7°C. Синоптики оголосили ІІІ рівень небезпеки — червоний.

Також заморозки очікуються і по території Львіської області. Вночі та вранці надзвичайний заморозок становитиме 5 – 10°.

Мешканцям радять подбати про утеплення осель та захистити ранню розсаду від холоду.

Водіям варто бути особливо обережними на дорогах — через опади можливе погіршення видимості та ожеледиця.

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