Безкоштовне житло для переселенців у Львові стає важливою підтримкою для тих, хто втратив свій дім через війну.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові дозволяє знайти притулок людям, які втікають від війни, повідомляє Politeka.

Є кілька варіантів. Один з них — це кімнати для жінок старше 40 років, які можуть розраховувати на тривале проживання в окремій кімнаті трикімнатної квартири.

Тут також передбачена допомога в догляді за лежачими інвалідами, які потребують постійної уваги. Умови: шукають людей без шкідливих звичок і з адекватною поведінкою. Якщо ви маєте потребу в такому домі, зв'яжіться з Юрієм за телефоном 067 673 29 48.

Ще один варіант — гуртожитки університетів, зокрема Львівського національного університету імені Івана Франка. Тут є кімнати для тимчасового проживання, але для того, щоб дізнатися про наявність вільних місць, потрібно звертатися безпосередньо до адміністрації університету.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові також можна знайти у спеціальних шелтерах для осіб, які потребують особливого догляду. Один із таких — на вулиці Замарстинівській, 274. Це місце пропонує тимчасовий притулок для ВПО, які опинилися в складних умовах.

Варто зауважити, що ситуація з наявністю місць може змінюватися дуже швидко, тому перед тим, як вирушати, варто уточнити все за контактними номерами.

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