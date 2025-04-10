Прогноз погоды во Львове на 11 апреля предупреждает неблагоприятную погоду и синоптики рассказали, какую именно.

Прогноз погоды во Львове на 11 апреля предупреждает о возвращении холодов и сложных погодных условий - жителям следует готовиться к мокрому снегу и затяжному дождю, сообщает Politeka.

В течение суток небо будет полностью покрыто облаками. Температура ночью опустится до -2°C, а днем ​​достигнет +5°C, хотя из-за влажности и ветра будет ощущаться гораздо холоднее. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 731–737 мм рт. ст., влажность – до 100%, вероятность осадков – до 98%.

Согласно прогнозу погоды во Львове на 11 апреля, осадки начнутся еще утром и продлятся до вечера. Сначала снег, дальше - сильный дождь, который начнет стихать поближе к ночи.

Наши предки верили: если гуси летят низко – жди сухой осени, если высоко – будет дождливое лето. Именно в этот день, по народным приметам, начинает просыпаться смородина, калина и бузина.

А вот настоящий сюрприз дня — это заморозки в городе ночью и утром до -5…-7°C. Синоптики объявили ІІІ уровень опасности – красный.

Также заморозки ожидаются по территории Львовской области. Ночью и утром чрезвычайная заморозка составит 5 – 10°.

Жителям советуют позаботиться об утеплении домов и защитить раннюю рассаду от холода.

Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах – из-за осадков возможно ухудшение видимости и гололедица.

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