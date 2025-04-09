Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 10 квітня та розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 10 квітня обіцяє хмарний день з перепадами температур та опадами, повідомляє Politeka.

Вночіочікується сильний дощ, який до ранку зміниться на сніг. Температура вночі становитиме близько +2°C, але згодом знижуватиметься до -4°C. Вранці та вдень температура триматиметься на рівні 0°C, а ввечері знову знизиться до -1°C.

Протягом дня вітер буде сильним, до 5,5 м/с, а вологість повітря залишатиметься високою, до 100%. Опади припиняться на деякий час удень, але ввечері знову очікуються снігопади. У другій половині дня, зокрема, після 15:00, ймовірність опадів зросте до 67%, що супроводжуватиметься похолоданням.

Згідно з народним прогнозом погоди на 10 квітня, коли припиняються заморозки, люди традиційно виганяли худобу на пасовиська. Це також вказувало на те, що на природі починається активний сезон для джмелів і комарів.

Народна мудрість зберігала ще одну цікаву прикмету: якщо птахи будують гнізда на сонячній стороні, це обіцяло холодне літо. Якщо ж на тіньовій стороні — це віщувало тепле літо. Таким чином, цей день був важливим для народних спостережень, що допомагали визначити подальші погодні умови на сезон.

За останні 130 років температура цього дня варіювалася від мінусових значень до +24°C у 1967 році. У 2012 році було -4°C.

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