У Львові доступне безкоштовне житло для переселенців, дізнайтеся, де шукати варіанти та як отримати допомогу.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові залишається важливим ресурсом підтримки для тих, хто вимушено покинув свої домівки через воєнні дії, повідомляє Politeka.

У місті діє кілька ініціатив, які допомагають внутрішньо переміщеним особам знайти тимчасове прихисток. Одним із таких місць є URBAN CAMP на вулиці Патона, 6. Тут для ВПО надають не лише дах над головою, а й можливість долучитися до спортивних активностей, творчих занять і спільних заходів, що сприяють адаптації та психологічному комфорту. За додатковою інформацією можна звертатися за електронною поштою urbancamplviv@tvory.net.

Ще один ефективний інструмент – онлайн-платформа "Допомагай", яка містить актуальну базу даних. Користувачі також можуть отримати консультацію за гарячою лінією: 0 (800) 332-238. Окрім цього, у Львові діють студентські гуртожитки, зокрема Львівської політехніки (вул. Степана Бандери, 12), де частину кімнат виділено для тимчасового розміщення ВПО. Деталі щодо умов проживання можна дізнатися за телефоном: +38 (032) 258-26-30.

Серед інших ресурсів — всеукраїнська платформа "Прихисток", яка також пропонує варіанти безкоштовного житла для переселенців у Львові. Оголошення регулярно оновлюються, тож рекомендовано стежити за новинами на офіційному сайті або звертатися до волонтерів і адміністрацій установ для отримання найсвіжішої інформації.

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