Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 10 апреля и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 10 апреля обещает пасмурный день с перепадами температур и осадками, сообщает Politeka.

Ночью ожидается сильный дождь, который к утру сменится снегом. Температура ночью составит около +2°C, но со временем снижается до -4°C. Утром и днем ​​температура будет держаться на уровне 0°C, а вечером снова снизится до -1°C.

В течение дня ветер будет сильным до 5,5 м/с, а влажность воздуха будет оставаться высокой, до 100%. Осадки прекратятся на время днем, но вечером снова ожидаются снегопады. Во второй половине дня, в частности, после 15:00, вероятность осадков вырастет до 67%, что будет сопровождаться похолоданием.

Согласно народному прогнозу погоды на 10 апреля, когда прекращаются заморозки, люди традиционно выгоняли скот на пастбища. Это также указывало на то, что на природе начинается активный сезон для шмелей и комаров.

Народная мудрость сохраняла еще одну интересную примету: если птицы строят гнезда на солнечной стороне, это сулило холодное лето. Если же на теневой стороне – это предвещало теплое лето. Таким образом, этот день был важен для народных наблюдений, помогавших определить дальнейшие погодные условия на сезон.

За последние 130 лет температура в этот день варьировалась от минусовых значений до +24°C в 1967 году. В 2012 году -4°C.

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