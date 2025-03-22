У березні 2025 року відбулося помітне подорожчання фруктів у Львові, повідомляє Politeka.

За останній місяць цінники на апельсини, банани, виноград та інші популярні фрукти збільшилися, що помітно впливає на бюджет місцевих мешканців.

Зокрема, середня варість на апельсини за місяць знизилася на 4,35 грн, склавши 60,80 за 1 кг. Найдешевші апельсини можна знайти в магазині Auchan, де ціна становить 54,90 гривень, тоді як у Megamarket вони продаються за 66,70.

Ціни на банани, навпаки, зросли на 10,30 грн порівняно з лютим і досягли середнього рівня в 76,05. Найдешевші банани продаються в Metro (69,90), а найдорожчі – у Megamarket (87,90).

Виноград також не залишився осторонь: його середня ціна зменшилася на 7,95 гривень і на сьогодні складає 261,65 за 1 кг. Найдешевший виноград можна придбати в Auchan (189,90), а найбільше за нього заплатите у Megamarket (347,80).

Зросли цінники і на лимони, які подорожчали на 34,99 грн, досягнувши середнього цінника 102,53. Мандарини в березні коштують в середньому 81,90 гривень, а вартість яблук українських залишилась стабільною і становить 42,31.

Подорожчання фруктів у Львові відображає загальні тенденції на ринку, і споживачі змушені пристосовуватись до змін вартості основних продуктів.