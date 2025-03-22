В марте 2025 года произошло заметное удорожание фруктов во Львове , сообщает Politeka.

За последний месяц ценники на апельсины, бананы, виноград и другие популярные фрукты увеличились, что заметно влияет на бюджет местных жителей.

В частности, средняя стоимость на апельсины за месяц снизилась на 4,35 грн, составив 60,80 за 1 кг. Самые дешевые апельсины можно найти в магазине Auchan, где цена составляет 54,90 гривен, в то время как в Megamarket они продаются за 66,70.

Цены на бананы, напротив, выросли на 10,30 грн по сравнению с февралем и достигли среднего уровня в 76,05. Самые дешевые бананы продаются в Metro (69,90), а самые дорогие – в Megamarket (87,90).

Виноград также не остался в стороне: его средняя цена уменьшилась на 7,95 гривен и сегодня составляет 261,65 за 1 кг. Самый дешевый виноград можно приобрести у Auchan (189,90), а больше всего за него заплатите в Megamarket (347,80).

Выросли ценники и на подорожавшие на 34,99 грн лимона, достигнув среднего ценника 102,53. Мандарины в марте стоят в среднем 81,90 гривен, а стоимость украинских яблок осталась стабильной и составляет 42,31.

Подорожание фруктов во Львове отражает общие тенденции на рынке и потребители вынуждены приспосабливаться к изменениям стоимости основных продуктов.