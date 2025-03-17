Найбільше подорожчання картоплі у Львові можна побачити у мережі магазинів Megamarket.

Подорожчання картоплі у Львові відбулося на деякі сорти цього овоча, експерти попереджають про новий ріст цін, повідомляє Politeka.net.

Дані оприлюднили на сайті Мінфіну.

Після короткочасного періоду стабільності ціни на картоплю в Україні знову почали зростати. Найбільше зростання можна побачити у мережі Megamarket, де вартість на овоч встановила 42,20 гривень за кілограм. В чередньому продукт продають за 32,30.

Тим часом вартість молодої картоплі знизилась. Ще місяць тому її можна було придбати за 44,90 грн/кг. Тепер же вона коштує 35,90.

Ціни на рожеву бульбу зазнали змін. Подорожчання картоплі у Львові затронула і цей сорт бульби. придбати її можна в середньому за 37,64 гривні. У лютому вона була дешевшою та вартувала 36,06 грн/кг.

Згідно з даними аналітиків, ціна картоплі в Україні на 18% вища порівняно з початком березня 2024 року.

На ринку спостерігається дефіцит якісної продукції, оскільки запаси картоплі у домогосподарствах та у комерційних виробників швидко зменшуються. Тому можна очікувати подальше зростання цін.

Попри те, що цінники на цей овоч поки що залишатимуться більш-менш стабільними, доведеться споживати більше імпортного продукту, поки не з’явиться новий урожай.

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