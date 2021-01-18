У Львові місцеві жителі отруїлася чадним газом, серед них маленька дитина

Зокрема, у Львові в приватному житловому будинку на вулиці Луцькій отруїлися чадним газом двоє дорослих і одна шестирічна дитина.

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА на офіційній сторінці в Facebook.

НП сталася 17 січня, близько 8:43 години ранку. Всіх постраждалих у важкому ступені лікарі "швидкої допомоги" госпіталізували в одну з міських лікарень.

Постраждалі виявилися членами однієї сім'ї, дівчинка 2015 року народження та її батьки — чоловік 1981 року народження та жінка 1984 року народження. За словами медичних працівників у найважчому стані перебуває шестирічна дівчинка, за її життя зараз борються лікарі. На даний момент обставини події встановлюються.

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Зокрема, в житловому будинку по вулиці Новій літнє подружжя отруїлося чадним газом. Медики змогли врятувати 79-річного чоловіка, при цьому його 74-річна дружина померла до ще до надання будь-якої допомоги. Трагедія виникла внаслідок неправильної експлуатації системи опалення, через що отруйна речовина заповнила кімнати будинку і отруїла його господарів.

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