У Львові місцеві жителі отруїлася чадним газом, серед них маленька дитина
Зокрема, у Львові в приватному житловому будинку на вулиці Луцькій отруїлися чадним газом двоє дорослих і одна шестирічна дитина.
Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА на офіційній сторінці в Facebook.
НП сталася 17 січня, близько 8:43 години ранку. Всіх постраждалих у важкому ступені лікарі "швидкої допомоги" госпіталізували в одну з міських лікарень.
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Постраждалі виявилися членами однієї сім'ї, дівчинка 2015 року народження та її батьки — чоловік 1981 року народження та жінка 1984 року народження. За словами медичних працівників у найважчому стані перебуває шестирічна дівчинка, за її життя зараз борються лікарі. На даний момент обставини події встановлюються.
Також раніше повідомлялося, що в Одеській області подружжя отруїлося чадним газом, один з них не вижив. Трагічна подія трапилася днями в селі Шевченкове в Кілійському районі.
Зокрема, в житловому будинку по вулиці Новій літнє подружжя отруїлося чадним газом. Медики змогли врятувати 79-річного чоловіка, при цьому його 74-річна дружина померла до ще до надання будь-якої допомоги. Трагедія виникла внаслідок неправильної експлуатації системи опалення, через що отруйна речовина заповнила кімнати будинку і отруїла його господарів.
Нагадаємо, що страшна аварія забрала життя братів-близнюків зі Львова.
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