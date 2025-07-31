Дефицит продуктов во Львовской области может еще больше обостриться на фоне роста цен.

Дефицит продуктов во Львовской области может усилиться из-за подорожания молока, вызванного нехваткой сырья и возобновлением экспорта, сообщает Politeka.

По данным AgroReview, украинский рынок ожидает повышения цен на сырье. Причинами этого эксперты называют активный спрос в странах Европы и рост стоимости сливочного масла. В то же время внутренний дефицит усугубляется из-за расширения экспортных квот в ЕС.

Ассоциация производителей молока сообщает, что украинские предприятия начали возобновлять поставки молочной продукции за границу, что создало недостаток необходимого объема на внутреннем рынке. Поэтому перерабатывающие предприятия вынуждены искать более дешевые варианты закупки.

Несмотря на рост рентабельности отрасли, цены на сырье продолжают расти. Основными факторами специалисты называют спрос на биржевую продукцию и рост стоимости масла. Во второй половине июля и в августе ожидается дальнейший пересмотр закупочных цен.

На 14 июля наблюдается рост стоимости отдельных молочных товаров в супермаркетах. В частности, «Яготинское 2,6%» (900 мл) стоит в среднем 59,39 грн, что почти на 5 гривен больше, чем в июне. У Megamarket цена достигает 64,5 грн, у Metro – 58,76, у Auchan – 56,3, у Novus – 57,99.

Также «Простонаше 1%» (900 мл) продается по 53,56 грн в среднем. Дешевле всего – 49,82 гривен у «Metro», самое высокое – 57,3 у «Megamarket».

Дефицит продуктов во Львовской области может еще больше обостриться на фоне роста цен. Все это может повлиять на социальную устойчивость региона.

Источник: agroreview

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