Отключение воды во Львове 17 апреля произошло из-за аварий на теплосетях и ремонтных работ.

Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» начали срочный ремонт из-за аварийной ситуации, что привело к временному отключению воды во Львове 17 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили во Львовтеплоэнерго.

Предприятие приступило к срочному ремонту магистральной теплотрассы. также производятся ремонтные работы из-за аварии трубопроводов. Также производится замена кранов. В связи с этим произошло отключение воды во Львове 17 апреля.

В частности, временное прекращение водоснабжения касается улиц:

Владимира Великого дом. 19

Научная 20.

Ограничение планируется упразднить до 16 апреля. Также без водоснабжения остались дома по адресам:

Симоненко В. 3

Энергетическая 22

Здесь ограничения будут действовать дольше – планируется возобновить водоснабжение до 18 часов. Во «Львовтеплоэнерго» просят прощения за временные неудобства и обещают как можно быстрее завершить работы.

Отметим, что согласно постановлению НКРЭКУ для КП «Львовводоканал» до сих пор действуют тарифы, установленные еще в феврале 2022 года. Таким образом, для львовян стоимость услуг остается неизменной .

централизованное холодное водоснабжение — 16,032 грн/м³ ;

; централизованный водоотвод — 8,484 грн/м³.

В итоге общий тариф на холодную воду для бытовых потребителей составляет 24,516 грн за кубометр.

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