Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» начали срочный ремонт из-за аварийной ситуации, что привело к временному отключению воды во Львове 17 апреля, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили во Львовтеплоэнерго.
Предприятие приступило к срочному ремонту магистральной теплотрассы. также производятся ремонтные работы из-за аварии трубопроводов. Также производится замена кранов. В связи с этим произошло отключение воды во Львове 17 апреля.
В частности, временное прекращение водоснабжения касается улиц:
- Владимира Великого дом. 19
- Научная 20.
Ограничение планируется упразднить до 16 апреля. Также без водоснабжения остались дома по адресам:
- Симоненко В. 3
- Энергетическая 22
Здесь ограничения будут действовать дольше – планируется возобновить водоснабжение до 18 часов. Во «Львовтеплоэнерго» просят прощения за временные неудобства и обещают как можно быстрее завершить работы.
Отметим, что согласно постановлению НКРЭКУ для КП «Львовводоканал» до сих пор действуют тарифы, установленные еще в феврале 2022 года. Таким образом, для львовян стоимость услуг остается неизменной .
- централизованное холодное водоснабжение — 16,032 грн/м³;
- централизованный водоотвод — 8,484 грн/м³.
В итоге общий тариф на холодную воду для бытовых потребителей составляет 24,516 грн за кубометр.
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