З початку весни фахівці фіксують дефіцит продуктів у Львівській області, пов’язаний із нестачею тепличних томатів на ринку, передає Politeka.

Ситуація вже впливає на асортимент та ціни у торговельних точках.

Скорочення пропозиції пояснюють обмеженим виробництвом у прифронтових регіонах, а також складнощами з доставкою. Раніше значна частина тепличної продукції надходила з Кам’янки-Дніпровської Запорізької області, де до повномасштабної війни вирощували до 30–40% томатів із високою доданою вартістю.

У відкритому ґрунті ситуація залишається більш стабільною, однак обсягів для переробки бракує. Продукція для свіжого споживання присутня, проте сегмент переробки відчуває нестачу.

Попри загальне скорочення, тепличний напрям демонструє поступове відновлення. Експерти прогнозують зростання виробництва протягом найближчих років завдяки високим цінам на продукцію.

Нестача стимулює імпорт. Основні поставки надходять із Туреччини, Польщі та Румунії, і така тенденція збережеться до появи нового врожаю.

Також варто зауважити, що додатковий вплив на ціни має подорожчання пального, що збільшує витрати на виробництво та транспортування. Це також позначається на вартості інших продуктів і посилює інфляційний тиск.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Львівській області наразі залишається контрольованим, однак у найближчий період можливе тимчасове зростання цін на томати та супутню продукцію.

Очікується, що після надходження продукції нового врожаю ситуація поступово вирівняється, а ціни стабілізуються.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Львівській області: цінники на базові товари різко змінилися.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Ужгороді: як містяни реагують на нові тарифи.