Во Львове местные жители отравилась угарным газом, среди них маленький ребенок

В частности, во Львове в частном жилом доме на улице Луцкой отравились угарным газом двое взрослых и один шестилетний ребенок.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА на официальной странице в Facebook.

ЧП произошло 17 января, около 8:43 часов утра. Всех пострадавших в тяжелой степени врачи "скорой помощи" госпитализировали в одну из городских больниц.

Пострадавшие оказались членами одной семьей, девочка 2015 года рождения и ее родители — мужчина 1981 года рождения и женщина 1984 года рождения. По словам медицинских работников в самом тяжелом состоянии находится шестилетняя девочка, за ее жизнь сейчас борются врачи. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также ранее сообщалось, что в Одесской области супруги отравились угарным газом, один из них не выжил. Трагическое происшествие случилось на днях в селе Шевченково в Килийском районе.

В частности, в жилом доме по улице Новой пожилые супруги отравились угарным газом. Медики смогли спасти 79-летнего мужчину, при этом его 74-летняя жена скончалась до еще до оказания какой-либо помощи. Трагедия возникла вследствие неправильной эксплуатации системы отопления, из-за чего отравляющее вещество заполнило комнаты дома.

Напомним, что страшная авария унесла жизни братьев-близнецов со Львова.

Как Politeka писала, лихач под градусом устроил гонки на Львовщине, на его пути оказались дети.

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