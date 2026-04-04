У Львові запровадили нову систему оплати проїзду, яка тимчасово скоригувала порядок роботи громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Мета змін — підтримати фінансову стабільність перевізників без підвищення тарифів для пасажирів.

Виконавчий комітет міста погодив тимчасові коригування безготівкових розрахунків на один місяць. Обмеження дозволяють зменшити навантаження на транспортні підприємства та забезпечити регулярний графік руху.

Причиною змін стало різке подорожчання пального майже на 40% від останнього перегляду тарифів. Перевізники пропонували підвищити вартість квитків, але влада обрала механізми компенсації без додаткових витрат для пасажирів.

Серед головних рішень — тимчасова відміна безкоштовних пересадок, що діятиме до 11 квітня 2026 року. Це дозволить залучити близько 10 млн гривень для закупівлі пального та стабільного функціонування маршрутів.

Контроль за пільговими картками «ЛеоКарт» посилено для мешканців інших громад. ОТГ надали час до 16 березня для укладення договорів компенсації; відсутність картки призведе до деактивації, що зекономить бюджету до 12 млн гривень щомісяця.

Також варто зауважити, що прийом документів для оформлення нових карток тимчасово призупинено для певних категорій, зокрема деяких пенсіонерів та військовослужбовців.

Таким чином нова система оплати проїзду у Львові проходить етап тимчасового коригування. Мешканцям радять перевіряти умови користування картками та планувати поїздки заздалегідь, щоб уникнути непорозумінь у транспорті.

