Новий графік руху транспорту у Львівській області почнав діяти з 30 березня на напрямку між селами Суховоля та Скнилів, забезпечуючи стабільне сполучення у робочі дні тижня, повідомляє Politeka.

Про впровадження нового графіка руху транспорту у Львівській області проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Зимноводівської сільської ради.

Автобусний маршрут буде працювати в тестовому режимі для вивчення пасажиропотоку на новому сполученні. Місцева влада вирішила організувати перевезення таким чином, щоб автобус курсував з понеділка по п’ятницю.

Початок маршруту запланований у селі Суховоля, де першою зупинкою стане майданчик біля церкви святого Івана Богослова на вулиці Б. Хмельницького.

Далі автобус прямуватиме через вулицю Відродження України до села Зимна Вода. Там пасажири зможуть вийти або сісти в автобус біля популярних торговельних центрів Епіцентр та Метро.

Кінцевим пунктом призначення визначено село Скнилів, де зупинка облаштована на вулиці Шевченка поблизу церкви Преображення Господнього.

Оскільки маршрут є кільцевим, автобус виконуватиме рейси в обох напрямках за встановленою схемою курсування. Це дозволить людям легко планувати свої поїздки протягом усього дня.

Новий графік руху транспорту у Львівській області передбачає чіткі інтервали відправлення, щоб мешканці могли звикнути до стабільного розкладу.

Час відправлень із Суховолі: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 та 17:00. У зворотному напрямку із села Скнилів автобус виїжджатиме о 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 та завершуватиме робочий день рейсом о 18:00.

Вартість однієї поїздки на цьому маршруті встановлена на рівні 20 грн.

