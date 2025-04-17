Во Львове перевозчики требуют повышения тарифов, узнайте о новых ценах и причинах, передает Politeka.
Частные перевозчики во Львове официально обратились к городским властям с предложением пересмотреть стоимость проезда в маршрутках, трамваях и троллейбусах.
Инициатива объясняется ростом расходов и падением пассажиропотока в первом квартале 2025 года.
Иван Велийко, глава Львовской областной организации работодателей автотранспорта "Укравтотранс-Львов", отметил, что доходы транспортных компаний сократились из-за уменьшения количества пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Кроме того, около 25% жителей пользуются пересадочными билетами, проезжая два маршрута по цене одного — без компенсации.
В связи с этим, перевозчики предлагают рассмотреть подорожание проезда во Львове:
- Для пользователей ЛеоКарт: с 13 грн до 16–17
- При оплате банковской картой: с 15 грн до 20
- При оплате наличными: с 25 грн до 30–50.
Эти предложения уже поданы в Львовский городской совет, который и примет окончательное решение по новой стоимости.
По словам Велийко, по сравнению с первым кварталом 2024 года, средний доход с билета упал примерно на 3,5 гривны, при этом расходы компаний — наоборот — значительно возросли.
Генеральный директор концерна «Экопастранс» Игорь Самардак поддерживает инициативу, подчеркивая, что пересматривать тарифы необходимо ежеквартально, и такая процедура должна исходить не от компаний, а от властей.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.
Також Politeka писала, тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.
Как сообщала Politeka, украинцам озвучили тариф на электроэнергию.