Во Львове призвали к повышению тарифов на проезд в маршрутках, известно о каких суммах идет речь.

Во Львове перевозчики требуют повышения тарифов, узнайте о новых ценах и причинах, передает Politeka.

Частные перевозчики во Львове официально обратились к городским властям с предложением пересмотреть стоимость проезда в маршрутках, трамваях и троллейбусах.

Инициатива объясняется ростом расходов и падением пассажиропотока в первом квартале 2025 года.

Иван Велийко, глава Львовской областной организации работодателей автотранспорта "Укравтотранс-Львов", отметил, что доходы транспортных компаний сократились из-за уменьшения количества пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, около 25% жителей пользуются пересадочными билетами, проезжая два маршрута по цене одного — без компенсации.

В связи с этим, перевозчики предлагают рассмотреть подорожание проезда во Львове:

Для пользователей ЛеоКарт: с 13 грн до 16–17

При оплате банковской картой: с 15 грн до 20

При оплате наличными: с 25 грн до 30–50.

Эти предложения уже поданы в Львовский городской совет, который и примет окончательное решение по новой стоимости.

По словам Велийко, по сравнению с первым кварталом 2024 года, средний доход с билета упал примерно на 3,5 гривны, при этом расходы компаний — наоборот — значительно возросли.

Генеральный директор концерна «Экопастранс» Игорь Самардак поддерживает инициативу, подчеркивая, что пересматривать тарифы необходимо ежеквартально, и такая процедура должна исходить не от компаний, а от властей.

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