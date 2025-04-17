Прогноз погоды во Львове на 18 апреля предупреждает жителей и гостей о нестабильной атмосфере, сообщает Politeka.

День начнется с весеннего тепла, но завершится сильный дождь с грозой. По данным синоптиков, в пятницу температура будет колебаться от +11°C утром до +23°C в послеобеденное время. Ветер усилится к 12 м/с ближе к вечеру, а атмосферное давление в течение суток снизится с 737 до 734 мм рт. ст. Влажность воздуха будет оставаться высокой — до 87% утром, но уменьшаться днем.

Следует отметить, что высокая влажность воздуха может оказывать существенное влияние на самочувствие и здоровье. Она создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, особенно у пожилых или тех, кто имеет астму или бронхит, а также имеет ряд других опасностей.

Погодные условия будут переменчивыми: во второй половине дня тучи рассеются, но уже вечером вернутся с сильными осадками и грозой. Это может повлиять на пешеходное и транспортное движение, так что жителям стоит учитывать прогноз погоды во Львове на 18 апреля при планировании вечерних дел.

По народным приметам, именно на этот день приходится приход настоящего тепла — сверчки просыпаются, а зима окончательно сдает свои позиции. Впрочем, буря на вечер – напоминание, что весна бывает непредсказуемой. Также возможен вечерний ливень.

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