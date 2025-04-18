Новый график автобусов во Львове уже действителен, что значительно помогает местным жителям легче добираться до своего места назначения.

Новый график автобусов во Львове подразумевает, что по области теперь будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщает Politeka.

Как сообщает директор департамента дорожного хозяйства ЛОГА Орест Шуликовский, новый график автобусов во Львове уже вступил в силу, и №332 «Львов – Подъярков» возобновил регулярное сообщение, в частности через села Солову и Куровичи.

После определенной паузы люди из Бибрской, Куровицкой и Глинянской общин снова могут без проблем добираться в областной центр.

Новый график автобусов во Львове предполагает, что его будет обслуживать новый перевозчик, ФЛП Бандровская Марта Григорьевна . Ее привлекли после того, как предыдущий перевозчик, ЧП «Автодор», прекратил обслуживание этого направления.

В результате жители нескольких сел на время остались без транспорта. В ситуацию вмешался департамент дорожного хозяйства ЛОГА и поручил новому перевозчику возобновить движение.

Поэтому теперь будет четыре рейса из села Подъярков в будние дни. Первый выезжает в шесть утра, дальше - в 8:30, 13:45 и 17:45. В обратном направлении — трогаются в 7:20, 12:05 и вечером — в 19:00.

В воскресенье движение несколько изменено. Из Подъяркова выезжают трижды: в 8:30, 13:45 и 17:45. В направлении культурной столицы, маршрутка отправляется в 12:05, затем в 16:30 и в последний раз - в 19:00. Конечная остановка в облцентре на улице Лычаковской, в пределах адресов 162-182.

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