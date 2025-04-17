Церкви на Пасху 2025 года во Львове будут работать, чтобы каждый верующий смог прийти к месту силы.

Церкви на Пасху 2025 года во Львове активно готовятся к самому главному христианскому празднику, поэтому опубликовали распорядок богослужений, сообщает Politeka.

Прихожане смогут присоединиться к литургиям, молитвам, а также освятить пасхальные корзины. Церкви на Пасху 2025 года во Львове предполагают, что в Архикафедральном соборе святого Юра служения начнутся еще 17 апреля, в Великий четверг.

В 9 утра будет Вечерняя с Литургией св. Василия Великого, а уже вечером – Утреня Страстей. Особое внимание в соборе уделяют молитвенной поддержке, например, в 14:00 каждый день будет звучать молитва Иисуса за онкобольных.

В Большую пятницу традиционно будут выставлять Плащаницу. В субботу, главный день приготовлений, с 12:00 до 20:00 верующие смогут освятить корзины. Благословение будет проходить каждые полчаса. А вечером начнется Пасхальная Утреня и Архиерейская Божественная Литургия.

Непрерывные службы будут продолжаться и на праздник. Церкви на Пасху 2025 во Львове откроют свои двери с 7:30 утра, тогда отправится первая Литургия. Следующие – в 9:00 и 11:00. Праздничная атмосфера сохранится и на Светлый понедельник и вторник - с утренними службами, утреней, молитвами и вечерней.

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