В "Укрзалізниці" опублікували новий графік поїздів зі Львова, тому пасажирам буде ще простіше подорожувати країною.

Новій графік поїздів зі Львова, а точніше, додатковий рейс на маршруті Чернівці — культурна столиця — Чернівці, стане корисним для людей, які планують подорожі на Великдень, повідомляє Politeka.

"Укрзалізниця", враховуючи великий попит на квитки в період свят, вирішила призначити спеціальний регіональний рейс на пікові дати, коли пасажиропотік традиційно зростає.

Зокрема, №802/801 курсуватиме в дні підвищеного попиту: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року. Це дасть можливість легше дістатися з Чернівців до культурної столиці, а також зручно повернутися назад.

Новий графік поїздів зі Львова виглядатиме так:

№802/801 вирушатиме з Чернівців о 06:32, зупиняючись у Снятині, Коломиї, Івано-Франківську, Ходорові, а на кінцеву прибуватиме об 11:19.

802/801 відправлятиметься з міста Лева о 17:20, зупиняючись на тих самих станціях і прибуваючи до кінцевої о 22:07.

Цей маршрут обслуговуватиме сучасний ДПКр-3, розрахований на 170 місць.

Передбачається, що, як і зазвичай, квитки можна буде придбати через мобільний додаток, на офіційному сайті або безпосередньо у касах вокзалів.

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