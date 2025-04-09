В "Укрзализныце" опубликовали новый график поездов из Львова, поэтому пассажирам будет еще проще путешествовать по стране.

Новый график поездов из Львова , а точнее, дополнительный рейс на маршруте Черновцы – культурная столица – Черновцы, станет полезным для людей, планирующих поездки на Пасху, сообщает Politeka.

"Укрзализныця", учитывая большой спрос на билеты в период праздников, решила назначить специальный региональный рейс на пиковые даты, когда пассажиропоток традиционно растет.

В частности, №802/801 будет курсировать в дни повышенного спроса: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 апреля 2025 года. Это позволит легче добраться из Черновцов в культурную столицу, а также удобно вернуться назад.

Новый график поездов из Львова будет выглядеть так:

№802/801 будет отправляться из Черновцов в 06:32, останавливаясь в Снятине, Коломне, Ивано-Франковске, Ходорове, а в конечном итоге будет прибывать в 11:19.

802/801 будет отправляться из города Лева в 17:20, останавливаясь на тех же станциях и прибывая к конечной в 22:07.

Этот маршрут будет обслуживать современный ДПКР-3, рассчитанный на 170 мест.

Предполагается, что, как обычно, билеты можно будет приобрести через мобильное приложение, на официальном сайте или непосредственно в кассах вокзалов.

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