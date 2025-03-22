Дізнайтеся, яким буде прогноз погоди у Львові на 23 березня та що обіцяє цей день.

Прогноз погоди у Львові на 23 березня обіцяє хмарність, яка протримається до самого вечора, повідомляє Politeka.

Протягом дня буде йти дрібний дощ, який до вечора може посилитися. Температура повітря коливатиметься від +3°C вночі до +9°C вдень і до +7°C у вечірній час. Вранці температура повітря складе +4°C, а відчуватися буде як +2°C. Вологість повітря буде високою, досягнувши 94% вранці, а ймовірність опадів протягом дня складе 62% з дощами, що посиляться ввечері. Вітер буде помірним — до 3,9 м/с.

За останні 130 років у цей день було зафіксовано максимальну температуру в +18°C у 2014, 2022 та 2023 роках, а мінімальну – -13°C у 1976 році. У цей час року до Львова часто приходить весняне тепло, хоча в деякі роки ще можуть бути заморозки.

Народний прогноз погоди на 23 березня зазначає, що туман, який часто з'являється в цей день, є ознакою приходу тепла. Ця доба також може бути передвісником теплої середини травня. В народі казали, що туман вказує на дощі, а сніг, який тане, передвіщає тепле літо. Також є повір’я, що цього дня може бути перша весняна гроза, а рибалки звертають увагу на рух води в струмках: якщо вода тече в лунку, то можна очікувати хороший улов плітки.

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