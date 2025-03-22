Узнайте, каким будет прогноз погоды на 23 марта и что обещает этот день.

Прогноз погоды во Львове на 23 марта обещает облачность, которая продержится до вечера, сообщает Politeka.

В течение дня ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться. Температура воздуха будет колебаться от +3°C ночью до +9°C днем ​​и до +7°C в вечернее время. Утром температура воздуха составит +4°C, а будет ощущаться как +2°C. Влажность воздуха будет высокой, достигнув 94% утром, а вероятность осадков в течение дня составит 62% с дождями, которые усилятся вечером. Ветер будет умеренным – до 3,9 м/с.

За последние 130 лет в этот была зафиксирована максимальная температура в +18°C в 2014, 2022 и 2023 годах, а минимальная -13°C в 1976 году. В это время во Львов часто приходит весеннее тепло, хотя в некоторые годы еще могут быть заморозки.

Народный прогноз погоды на 23 марта отмечает, что часто появляющийся в этот день туман является признаком прихода тепла. Эти сутки также могут быть предвестниками теплой середины мая. В народе говорили, что туман указывает на дожди, а тающий снег предвещает теплое лето. Также есть поверье, что в этот день может быть первая весенняя гроза, а рыбаки обращают внимание на движение воды в ручьях: если вода течет в лунку, то можно ожидать хорошего улова сплетни.

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