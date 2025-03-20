Завершення опалювального сезону у Львові та області відбудеться вже зовсім скоро, дізнайтеся про дати.

Остаточне рішення щодо завершення опалювального сезону у Львові та області залежатиме від погодних умов та температурного режиму в регіоні, пише Політека.

З початку березня у місті частково зменшили подачу тепла в денний час через підвищення температури до +17°C. Однак синоптики прогнозують зниження температури до +8°C удень і нічні заморозки, тому батареї все ще гріють оселі містян.

За інформацією Львівтеплоенерго, більшість будинків у місті оснащені обладнанням, яке дозволяє корегувати батареї. Це означає, що мешканці можуть самостійно зменшувати або збільшувати інтенсивність тепла в залежності від погодних умов.

Що впливає на завершення опалювального сезону у Львові та області

За нормативами, централізоване опалення вимикають, коли середньодобова температура стабільно перевищує +8°C протягом трьох діб поспіль. Міська влада та теплопостачальні компанії моніторять ситуацію та будуть ухвалювати рішення відповідно до погодних змін. Відповідно до статистики попередніх років, у регіоні процес віключення відбувається в рамках 15-25 квітня.

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